Autogolo impede triunfo sadino frente ao Moreirense

Cádiz deu vantagem ao V. Setúbal, mas Sílvio fez um golo na própria baliza e empatou.

Por Abel Sousa | 07:56

Moreirense e V. Setúbal empataram este sábado (1-1) num jogo intenso, em que o resultado não foi claramente o que mais interessava às duas equipas.



O primeiro tempo foi quase integralmente dominado pelo Moreirense. De resto, quando os sadinos se colocaram em vantagem, aos 17’, por Jhonder Cádiz, num lance em que tirou partido de uma má abordagem de Jhonatan, já era contra a corrente do jogo.



Os cónegos, com posse de bola qualificada e facilidade em chegar ao último terço, criavam muitos ataques e Texeira viu Makaridze negar-lhe o empate com uma excelente intervenção.



Empate que chegou aos 35’ por linhas travessas. Na sequência de um canto e de um posterior cruzamento de Bruno Silva, Sílvio disputou a bola com Halliche e fez autogolo.



No segundo tempo o V. Setúbal melhorou consideravelmente com a entrada de Eber Bessa, mas foi o Moreirense o primeiro a ameaçar o golo por Heriberto com um remate ao poste.



Mais pressionante sobre a bola, a equipa de Sandro Mendes dividiu o jogo em muitas ocasiões neste período, o que inviabilizou que o adversário criasse tantas possibilidades de golo como no primeiro tempo.



Aos 84’ a tarefa do Moreirense ficou mais condicionada quando Halliche foi expulso por travar Cádiz quando este seguia para a baliza.



Ainda assim, os últimos minutos foram marcados pela pressão da equipa de Ivo Vieira em busca do triunfo, mas seria Eber Bessa a perder a melhor ocasião nas compensações.