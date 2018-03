Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autópsia revela que Astori morreu devido a um problema cardíaco

Coração do capitão da Fiorentina abrandou o ritmo e os órgãos entraram em falência.

16:23

Davide Astori, o jogador da Fiorentina que morreu este domingo num quarto de hotel em Udine, onde a equipa estava instalada para o jogo com o clube local, morreu devido a um problema cardíaco. A autópsia realizou-se esta terça-feira e já foram reveladas as causas da morte.



Segundo explicou Antonio De Nicolo, procurador geral da cidade de Udine, à imprensa italiana, "a causa da morte terá sido cardíaca, sem evidências macroscópicas, provavelmente em bradicardia [batimento cardíaco fraco], com congestão polivesceral forte e edema pulmonar".



O responsável adiantou ainda que serão realizados "exames histológicos aprofundados e necessários".



Ou seja, o ritmo cardíaco de Astori abrandou subitamente e a pulsação baixou de tal forma que os órgãos entraram em falência.