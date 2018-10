Autoridades podem pedir extradição de Ronaldo para Portugal

Caso se confirmem as alegadas violações, Cristiano poderá ter de voltar para o seu país.

As autoridades americanas podem pedir a extradição de Cristiano Ronaldo para Portugal, caso se confirmem as alegadas acusações de violação de que é alvo.

A informação é avançada pelo jornal The Mirror, que cita o advogado espanhol Emilio Cortes.

"As regras da Europa e dos Estados Unidos são diferentes, pelo que as autoridades americanas podem pedir a extradição de Ronaldo, a menos que ele já esteja em Portugal", afirmou Emilio ao The Mirror.

Esta hipótese é levantada na sequência de uma queixa por parte da ex-modelo Kathryn Mayorga, de 34 anos, que alega ter sido violada pelo jogador da Juventus, em Las Vegas, em junho de 2009.