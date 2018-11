Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades reforçam dispositivo policial no aeroporto para chegada do Benfica

Águias foram goleadas pelo Bayern de Munique e consequentemente eliminadas da Liga dos Campeões.

16:22

As autoridades reforçaram, na tarde desta quarta-feira, o dispositivo policial no Aeroporto de Lisboa para a chegada da equipa do Benfica à capital.



A polícia teme que os adeptos dos encarnados façam um protesto durante a chegada da equipa.



O Benfica perdeu esta terça-feira por 5-1 contra o Bayern de Munique e foi eliminado da Liga dos Campeões.



O treinador das águias, Rui Vitória, é um dos principais "alvos" dos adeptos encarnados.