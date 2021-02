Avançado da Juventus desmais após jogo com o FC Porto no Dragão

Andrea Pirlo revelou que Álvaro Morata se sentiu mal no balneário da Juventus depois do duelo com o FC Porto e que apenas lançou o avançado espanhol na segunda metade (aos 63') por necessidade absoluta de tentar dar a volta ao resultado frente aos dragões.

"O Matthijs De Ligt felizmente apenas teve uma câimbra. O Chiellini um problema no gémeo e o Morata, que já não estava num bom estado físico, acabou com queixas. Vamos ver. Ele não tem estado no seu melhor desde que esteve doente. Apenas jogou porque precisávamos dele. Sentiu-me mal no balneário depois do jogo, desmaiou. Ficou tonto e teve de se deitar. Não está muito bem...", declarou o técnico.Relativamente ao desfecho da partida, Pirlo assume que o golo no início condicionou. "Quando sofres ao primeiro minuto, um golo estranho como aquele, é normal que os jogadores percam confiança, especialmente contra uma equipa que sabe como se organizar defensivamente. O FC Porto nesse momento conseguiu levar o jogo para o que queria. Com um calendário tão preenchido, é normal que não consigas manter o foco o tempo todo, mas isto não deveria ter acontecido nuns oitavos-de-final da Champions", apontou.