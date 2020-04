Avançado do Benfica oferece computadores a crianças mais necessitadas e deixa apelo

Haris Seferovic, avançado do Benfica, deixou uma publicação nas redes sociais a apelar à doação de computadores a crianças necessitadas que não têm acesso a meios informáticos para poderem estudar em casa.O jogador partilhou uma foto com a mulher e várias caixas de computadores de portáteis, que serão por ele oferecidos."Olá a todos, esperamos que vocês e a vossa família estejam bem e de saúde!!Devido à situação atual, a maioria dos alunos está a estudar em casa. Infelizmente, há estudantes, crianças e adolescentes que não têm acesso a um computador e estão em desvantagem por causa disso.Temos de lutar contra as desigualdade de oportunidades na educação. Por isso, decidimos comprar computadores e doá-los à plataforma @studentkeep.Eles trabalham com o Ministério da Educação de Portugal e fornecem dispositivos aos alunos necessitados.Se tu tens um dispositivo que não usas, entra em contato com o @studentkeep , eles encontrarão alguém que precise dele. Tu também podes apenas alugar temporariamente o teu computador, se não o usares por estes dias.Vamos ajudar-nos mutuamente, fiquem bem e em casa, saudáveis ??e seguros. Até breve"