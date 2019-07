Avançado Jovane Cabral integra treino do Sporting sem limitações

O avançado Jovane Cabral integrou hoje o treino do Sporting sem limitações, após o estágio de pré-temporada de futebol realizado na Suíça, ao contrário de Ristovski e Ivanildo, que treinaram de forma condicionada.

No regresso aos trabalhos na Academia de Alcochete, o treinador Marcel Keizer contou com o jovem cabo-verdiano, que não participou nos dois encontros de preparação em solo helvético, devido a uma mialgia de esforço.

Já o lateral macedónio Ristovski e o central português Ivanildo Fernandes subiram ao relvado, porém, fizeram treino condicionado, enquanto o reforço Rafael Camacho, a contas com uma lesão muscular na coxa direita, ficou entregue ao departamento médico.



O outro reforço para a temporada 2019/2020, o defesa francês Valentin Rosier, prossegue com um plano específico de recuperação, tal como o médio Rodrigo Battaglia, mas na Argentina, autorizado pelo Sporting.



Nos dois jogos de preparação realizados até ao momento, os 'leões' saíram derrotados no primeiro por 2-1, diante do Rapperswill-Jona, da terceira divisão suíça, conseguindo depois um empate (2-2) frente ao St. Gallen, da primeira liga.



Na terça-feira, o Sporting volta a treinar na Academia de Alcochete, pelas 10:30, numa sessão à porta fechada.