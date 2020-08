Avançado Lessinho e guarda-redes Thiago Valle reforçam Varzim

O Varzim, da II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje as contratações do avançado Lessinho, que chega do União da Madeira, e do guarda-redes Thiago Valle, que veio dos brasileiros do Grémio Anápolis.

Lessinho, brasileiro de 24 anos, participou, na época passada, em 12 jogos pela formação madeirense, tendo apontados 7 golos no Campeonato Portugal, enquanto o compatriota Thiago Valle, de 22 anos, formado no Atlético Mineiro, tem a sua primeira experiência no futebol europeu.

O clube poveiro não anunciou o tipo nem a duração dos vínculos celebrado com os dois jogadores.

Com estas contratações, são já 15 os reforços assegurados pelo Varzim para a nova temporada, onde Paulo Alves se mantém no comando da equipa.

Os 'alvinegros' já tinham anunciado o guarda-redes Ricardo Nunes (ex-Chaves) e Filipe Dinis (ex-Estoril), os defesas André Micael (ex-Paços de Ferreira), Álvaro Milhazes (ex-Sertanense), Luís Pinheiro (ex-Benfica B), Rui Silva (ex-Académico de Viseu) e Michael Douglas (ex-UD Oliveirense), os médios Ibrhaima (ex-União da Madeira), Paulo Moreira (ex-Águeda), Boubakary Diarra (ex-Casa Pia), Manuel Pami (ex-Canelas) e André Vieira (ex-Farense) e o avançado Jhon Rentería (ex-Vianense).