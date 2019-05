Avançado norueguês marca nove golos em jogo do Mundial de sub-20

Erling Braut Haland, avançado da Noruega, carimbou a sua marca na história do futebol. O internacional sub-20 marcou nove golos num só jogo frente às Honduras, esta quinta-feira.

O futebolista, que alinha pelo clube Red Bull Salzburgo, bateu um recorde de golos num só jogo nesta competição. O recorde ultrapassado pertencia ao brasileiro Adaílton, que marcou seis golos em 1997, frente à Coreia do Sul.





Um jogo épico que acabou por ser um pesadelo para as Honduras, ao perder por 12 bolas a 0, num confronto da terceira ronda do Grupo C do Mundial de sub-20.

Haland, camisola 19 da seleção norueguesa sub-20, marcou mais golos neste jogo do que na temporada de 2018/19 que realizou ao serviço do Salzburgo, com um total de um golo em cinco jogos.

É de lembrar que este jogo foi a primeira vitória da Noruega no Mundial de sub-20.