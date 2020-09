Avançados saem do FC Porto a preço de saldos

Soares, Aboubakar e Zé Luís já têm o futuro definido fora do FC Porto. O trio de atacantes, para além da poupança em ordenados, deixa nos cofres da SAD cerca de 12 milhões de euros, quando a expectativa há poucos meses era que o encaixe fosse bem superior, a rondar os 30 M €, apurou o Correio da Manhã.









O brasileiro assinou esta quinta-feira com os chineses do Tianjin Teda e mostrou-se “grato” ao clube. “O meu ciclo no FC Porto foi muito bom. Vou sentir saudades”, afirmou à SIC. Os dragões recebem perto de 6 M € pelo jogador de 29 anos, valor inferior ao que há cerca de dois meses o emblema azul-e-branco pretendia: 15 M €.

Aboubakar já assinou com os turcos do Besiktas, depois de ter rescindido contrato com os dragões. O avançado camaronês, que nas últimas temporadas tem sido fustigado por várias lesões, não garante um encaixe financeiro com a sua saída, mas sim uma economia em ordenados na ordem dos 3 M € anuais brutos.





Zé Luís ainda não tem o futuro totalmente definido, embora o destino mais provável seja o Fenerbahçe. O cabo-verdiano não entra nos planos de Sérgio Conceição para a nova época e a SAD espera fechar nas próximas horas o empréstimo ao clube turco com opção de compra obrigatória, a rondar os 6 M €. Um valor bem longe do que os dragões pagaram pelo jogador na época passada: 12,2 M €.





Por dias está a contratação do espanhol Toni Martínez. O avançado do Famalicão, de 23 anos, tem tudo praticamente acertado, estando só à espera de luz verde para se apresentar às ordens de Sérgio Conceição.