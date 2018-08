Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lesões de avançados preocupam FC Porto

Brahimi e Soares lesionaram-se na Supertaça. Situação de Marega está por resolver.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

As limitações no ataque do FC Porto estão a causar grande transtorno a Sérgio Conceição, quando falta menos de uma semana para o início do campeonato. As lesões de Soares (adutor esquerdo) e Brahimi (contusão no tornozelo esquerdo), contraídas no jogo da Supertaça com o D. Aves, devem afastar os dois jogadores da receção ao Desp. Chaves, a contar para 1ª jornada da Liga, no sábado (21h00).



Aos problemas físicos de Brahimi e Soares, junta-se ainda a incerteza quanto à continuidade de Moussa Marega, que é cobiçado pelo West Ham. Sem o maliano e Soares, a aposta para o ataque deverá recair sobre Aboubakar e André Pereira, como aconteceu na Supertaça. Em último caso, Sérgio Conceição pode ainda optar por Adrián López, mas o espanhol não dá garantias.



No lugar de Brahimi deve surgir Corona. Sobra apenas outro extremo de raiz: Hernâni. Sérgio Conceição está impedido de se sentar no banco frente ao D. Chaves após a expulsão na Supertaça.



No entanto, os novos regulamentos da arbitragem permitem ao técnico comunicar com o adjunto Vítor Bruno através de um "dispositivo eletrónico portátil".



PORMENORES

Filho de Conceição

Um amigo de Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição, utilizou o telemóvel do jogador do Benfica B para colocar um 'gosto' numa publicação que visava o clube da Luz, gerando uma grande polémica. Rodrigo Conceição já apresentou um pedido de desculpas pelo sucedido.



Dragão volta ao trabalho

A equipa do FC Porto regressa hoje ao trabalho, no centro de treinos do Olival, às 17h30, tendo em vista a preparação para o jogo da Liga com o Desp. Chaves, no sábado. A sessão vai decorrer à porta fechada. Ontem, os jogadores tiveram o dia de folga, depois de terem conquistado a Supertaça.



Marega em guerra

A guerra entre o FC Porto e Marega desencadeou-se após os dragões terem rejeitado uma oferta de 30 milhões de euros do West Ham. O maliano recusou-se a jogar a Supertaça e não foi convocado. O caso tem de ficar resolvido até quinta- -feira, dia em que fecham as inscrições na liga inglesa.