Avaria no avião da seleção obriga a adiar voo para a Polónia

Nova hora de voo será comunicada nas próximas horas.

13:55

Uma avaria no avião que ia transportar a seleção portuguesa para a Polónia obrigou ao cancelamento do voo previsto para as 14h45 desta terça-feira.



Nova hora de saída será comunicada nas próximas horas.



Portugal defronta a Polónia na quinta-feira, no segundo jogo do Grupo 3 da Liga das Nações A.



Três dias depois, Portugal mede forças com a Escócia, num particular que vai disputar-se em Glasgow.