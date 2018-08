Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aves e Tondela empatam em jogo entretido

Divisão de pontos no arranque da segunda jornada.

Por Abel Sousa | 09:44

Desportivo das Aves e Tondela empataram esta sexta-feira (2-2) no encontro que abriu a 2ª jornada da Liga.



A equipa de Pepa entrou praticamente em vantagem, quando aos 3' Juan Delgado correspondeu na perfeição a um cruzamento de Tomané, só que a resposta dos avenses foi pronta e surgiu ainda antes de esgotado o primeiro quarto de hora (13'). Nildo cobrou um livre de forma tensa e Derley desviou a bola do alcance de Cláudio Ramos, fazendo o empate.



Numa partida pautada pelo equilíbrio, o Aves surgiu mais determinado no final do primeiro tempo. Defendi e Amilton ameaçaram a reviravolta que seria consumada aos 60'. Desta vez com Derley a tocar de calcanhar para Nildo ficar isolado e marcar perante o guarda-redes beirão.



Claramente melhor no jogo nesta fase, o Aves podia ter chegado ao terceiro golo por Braga (remate ao poste), mas com as substituições o Tondela melhorou e chegaria ao empate pelo recém-entrado Sabbag.