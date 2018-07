Avião onde Miguel Layún seguia até Espanha obrigado a aterragem de emergência

Apresentação do jogador mexicano pelo Villareal ficou assim agendada para o próximo dia 25 de julho.

"Estou triste por me atrasar para a minha apresentação pelo Villarreal, devido a uma falha técnica no avião em que viajava do México para Espanha. A tripulação foi incrível, mas não estão a conseguir garantir as viagens de todos os passageiros, no imediato", escreveu o jogador no Twitter.





Siento tristeza por atrasar mi presentación con el @VillarrealCF debido a una falla técnica del avión en el que viajaba de México a España. La tripulación estuvo increíble, pero lamento que la aerolínea no esté atendiendo las necesidades de los pasajeros para reubicarnos. — Miguel Layun (@Miguel_layun) 19 de julho de 2018

O futebolista Miguel Layún seguia esta quinta-feira num avião, vindo do México e com destino a Espanha, para a sua apresentação no Villareal, quando este foi obrigado a uma aterragem de emergência na Cidade do México.Logo após a descolagem, o avião da companhia Iberia teve um probema no trem de aterragem.A apresentação do jogador mexicano ficou assim agendada para o próximo dia 25 de julho.