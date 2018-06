Baliza da Alemanha em guerra aberta

Ausente desde setembro, Neuer deixa Ter Stegen no banco.

Por José Carlos Marques | 09:28

O selecionador alemão Joachim Low já o tinha deixado a entender, mas esta quinta-feira o coordenador técnico da seleção, Oliver Bierhoff deixou a situação clara - Manuel Neuer vai ser o titular da baliza germânica no Mundial da Rússia.



O guardião do Bayern de Munique deverá ser titular já amanhã, no jogo particular com a Áustria.

Inconsolável está Ter Stegen. O guarda-redes campeão no Barcelona, que defendeu a baliza alemã nos 12 últimos jogos (com 9 vitórias, três empates e apenas seis golos sofridos) vai mesmo para o banco. Apesar de Neuer não jogar desde setembro, devido a uma fratura num pé, Low conta com ele para segurar a baliza alemã.



Marc Ter Stegen terá de esperar uma oportunidade. "Não é uma situação agradável para o Marc. Mas tendo um guardião tão bom [como Neuer] tens de deixar a porta aberta o mais tempo possível", explicou na quinta-feira Schneider, adjunto do selecionador.