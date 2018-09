Banca de jornais no Estádio da Luz esconde capas sobre acusação do e-Toupeira

Diários com informação polémica sobre o Benfica estão posicionados de forma estratégica.

11:37

A banca de jornais no interior da zona comercial do Estádio da Luz escondeu durante todo o dia as capas sobre a acusação do e-toupeira, investigação avançada pelo CM, esta quarta-feira.



No local é possível ver que todas as capas dos jornais que abordavam como temática principal este crime desportivo, entre eles o CM, foram 'escondidas', dando lugar aos artigos no interior dos mesmos.



Recorde-se que o Sport Lisboa e Benfica já foi notificado da acusação de que será alvo no caso e-toupeira.



Segundo apurou o Correio da Manhã, a SAD está acusada de dois crimes, enquanto Paulo Gonçalves foi acusado de um total de 79 crimes.



Foi também pedida a interdição do clube participar em competições desportivas num período entre seis meses e três anos.