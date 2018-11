Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bancos garantem 30 milhões de euros ao Sporting

Sindicato bancário está a ser formado para o empréstimo.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 08:57

O conjunto de bancos que vai assumir a colocação do empréstimo obrigacionista da SAD do Sporting está a ser definido esta semana. Segundo apurou o CM, o empréstimo será liderado pelo Montepio Investimento e pode incluir também a participação da Associação Mutualista Montepio.



O montante será de 30 milhões de euros (valor igual ao reembolso previsto para dia 26 de novembro) e a operação será lançada no mesmo dia do reembolso do empréstimo anterior.



O que falta definir é mesmo a taxa de juro. Recorde-se que na última emissão (a 21 de maio de 2015) a taxa de juro nominal bruta foi de 6,25% ao ano (4,5% líquida de impostos).



O CM sabe que neste momento decorre uma consulta ao mercado para avaliar qual a taxa a oferecer neste empréstimo.



O sindicato bancário que montou a última operação tinha como coordenadores globais o BESI, na altura presidido por José Maria Ricciardi, e o BCP Investimento, e como colocadores nove instituições financeiras.



Na altura, a procura ultrapassou a oferta em 2,5 vezes. Nessa operação, o Novo Banco e o Millennium/BCP fizeram uma tomada firme até 10 milhões de euros.



Neste momento, o prospeto que antecede a autorização para o empréstimo está a ser analisado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Em assembleia geral, a SAD do Sporting autorizou a administração a contrair empréstimos no montante global de 60 milhões de euros até ao final de 2018.