Portuguesa Bárbara Timo conquista bronze nos Europeus de judo

Bárbara Timo deu este sábado a terceira medalha a Portugal nos Europeus de judo a decorrer em Lisboa, graças a uma vitória sobre a croata Lara Cvjetko no combate pelo terceiro posto nas -70 kg. A judoca lusa, de 30 anos, acabou o combate bastante queixosa, já que a última ação da sua oponente acabou por ser irregular e deixou a portuguesa com fortes dores no braço.



Bárbara Timo junta-se aos já medalhados João Crisóstomo (bronze) e Telma Monteiro (ouro), que deram ao nosso país os primeiros pódios na véspera.

