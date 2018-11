Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barça pode cair do trono

Empate (1-1) no último minuto do jogo com o Atl. Madrid.

Por Rafael Soares | 09:35

O Barcelona corre o risco de perder este domingo a liderança da Liga espanhola, depois de ter empatado na casa do Atl. Madrid (1-1). E a derrota até esteve perto de acontecer.



Após uma primeira parte longe de entusiasmar, em que só foram vistos dois remates, e para fora - ambos por parte de Messi - a história do segundo tempo foi bem diferente.



Com Nélson Semedo no onze, a formação blaugrana mantinha a bola na sua posse, mas acabou por ser surpreendida. Pouco depois de protestarem um penálti, por mão de Arturo Vidal, os colchoneros colocaram-se na frente, com um golo de Diego Costa, na sequência de um canto.



No entanto, o Barcelona arregaçou as mangas e lutou até ao fim, chegando ao empate aos 89’. Ousmane Dembélé, que saltou do banco na etapa complementar, aproveitou uma assistência de Messi, trabalhou sobre a defesa e bateu Jan Oblak, ex-guardião do Benfica.



A equipa de Ernesto Valverde soma agora 25 pontos, mais um do que o Atl. Madrid, do extremo Gelson Martins, que ontem não saiu do banco.



Quem pode aproveitar é o Sevilha (23), de Daniel Carriço e André Silva, que defronta o Valladolid.