Ex-presidente do Barcelona sai em liberdade mas sob acusação

Josep Maria Bartomeu saiu em liberdade condicional acusado de administração desleal e corrupção em negócios no âmbito do caso 'Barçagate'. O ex-presidente do Barcelona passou na esquadra assim como Jaume Masferrer, um dos seus colaboradores mais próximos.A detenção de Bartomeu ocorreu segunda de manhã pela polícia catalã, isto após terem sido realizadas buscas nas instalações da direção em Camp Nou. Juntaram-se também as de Oscar Grau ( atual CEO do Barcelona), Román Puntí (responsável dos serviços jurídicos) e Masferrer (ex-consultor do clube).Em causa está uma denúncia feita contra Bartomeu em fevereiro de 2020. O ex-presidente é acusado de ter contratado uma empresa de consultoria externa, a ‘I3 Ventures’, que teria como função melhorar a sua imagem e, pelas redes sociais, difamar vários jogadores, entre eles Messi e Piqué. Além disso, também os opositores à direção seriam visados. Bartomeu é ainda acusado de eventual crime financeiro. O clube sempre defendeu que a empresa tinha sido contratada para proteger a reputação de Bartomeu, direção e clube, mas o caso ganha novos contornos.Os quatro arguidos foram detidos para interrogatório e tanto Bartomeu como Oscar Grau passaram a noite na esquadra. Todos são acusados de terem pago cerca de um milhão de euros em várias faturas para a ‘I3 Ventures’, empresa da qual o Barcelona se desvinculou após o caso polémico ter vindo a público. Recorde-se que, na época passada, esta situação conduziu a um conflito entre Messi e Bartomeu. O astro argentino tinha intenção de abandonar o clube - algo que ainda pode suceder no próximo verão - e terá entrado em rota de colisão com o ex-líder. Bartomeu foi muito contestado pela crise desportiva e a direção acabou por se demitir em bloco após uma moção de censura dos sócios intitulada ‘Més que una moción’.