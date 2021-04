Barcelona conquista Taça do Rei de futebol. Messi 'bisa' e torna-se o maior goleador em finais

O FC Barcelona conquistou este sábado pela 31.ª vez a Taça do Rei de futebol, ao golear o Athletic Bilbau por 4-0, com um 'bis' de Lionel Messi, que se tornou o maior goleador em finais, com nove golos.

Com os dois golos marcados este sábado, Messi superou Telmo Zarra, que marcou oito tentos em quatro finais que disputou da Taça do Rei, entre 1943 e 1955, e converteu-se no quarto maior goleador da competição, com 56 golos.

Apesar do resultado final volumoso, o Barcelona chegou ao intervalo do jogo disputado em Sevilha empatado 0-0 e a equipa catalã só iniciou a goleada ao fim de uma hora de jogo, com o internacional francês Antoine Griezmann a inaugurar o marcador.

Seguiu-se, três minutos depois, novo golo do 'Barça', desta vez pelo internacional holandês Frank De Jong, antes de Lionel Messi 'abrir o livro', com mais dois golos, aos 68 e 72, fixando o resultado, uma vez que o vídeoárbitro (VAR) não sancionou o que seria o quinto golo do Barça, aos 86, marcado por Griezmann.

Se este foi o primeiro título conquistado por Ronald Koeman enquanto treinador dos catalães, para o FC Barcelona foi 31ª Taça do Rei a entrar na sua vitrina de troféus, sendo o recordista desta competição, seguido do seu adversário deste sábado, o Athletic Bilbau, que venceu a prova por 23 vezes, ainda que a última remonte à distante época de 1983/84.

O detentor do troféu era a Real Sociedad, que também bateu o Athletic Bilbau na final da Taça do Rei da época 2019/20, disputada há duas semanas, depois de ter sido adiada devido à pandemia de Covid-19.