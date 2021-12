O pedido terá partido de Xavi Hernández e o Barcelona prepara-se para iniciar, já no mercado de inverno, contactos com o Atl. Madrid, tendentes à contratação de João Félix, no final da presente temporada.O facto de o clube catalão atravessar a maior crise financeira da sua história, com um passivo superior a 1300 milhões de euros, pode não ser impeditivo à contratação do craque português mais caro de sempre (foi comprado pelo Atlético ao Benfica, em 2019, por 126 milhões de euros).