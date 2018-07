Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Barcelona segue Herrera

Mexicano na lista de compras dos espanhóis caso Paulinho rume à China.

Por Filipe António Ferreira | 09:26

O mexicano Héctor Herrera está na mira do Barcelona. O clube catalão estará disposto a avançar com uma oferta pelo médio do FC Porto.



O jornal Mundo Deportivo revela que o jogador, que esteve em destaque pela sua seleção na Rússia, é um dos nomes pensados para substituir Paulinho, caso o brasileiro aceita a proposta milionária de um clube chinês.



Recorde-se, ainda, que o jogador de 28 anos tem um contrato válido com os azuis-e--brancos, apenas, até junho de 2019 e que está a ser negociada uma renovação. Herrera, que tem uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, esteve mesmo nos últimos dias no Porto para acertar o novo vínculo, mas ainda sem fumo branco. O médio chegou ao Porto na temporada 2013/14, a sua primeira experiência fora do México. Depois de uma difícil adaptação ao futebol português, tornou-se, na última temporada, um dos grandes destaques do FC Porto que se sagrou campeão nacional.



A SAD portista está, no entanto, já a precaver a saída de jogadores nucleares. Nesse sentido, pode chegar à Invicta, nos próximos dias, o médio Bissouma. O maliano do Rennes tem 21 anos e é seguido por Sérgio Conceição desde o tempo em que treinou o Nantes.

Quem deve ser apresentado em breve são os centrais Chancel Mbemba (congolês do Newcastle) e Raúl Silva (brasileiro do Sp. Braga).



Conceição revela convites

Sérgio Conceição revelou ter tido convites de outros clubes depois de se sagrar campeão nacional. "Houve situações em que houve convites, aproximações, não sei como hei de chamar-lhes, mas a minha vontade era ficar no FC Porto, porque acho que ainda há alguma coisa para fazer", disse o técnico em entrevista à revista Cristina, reconhecendo ter um "feitio chato".