Barcelona só deixa Messi sair por verba superior a 222 milhões de euros

A notícia do dia é claramente a situação em torno de

. Para lá da postura de não aceitar como válida a cláusula que o argentino invoca, o

estará apenas disposto a negociar o jogador por uma verba acima dos 222 milhões de euros, segundo reporta a RAC1.



O FC Barcelona pediu a Lionel Messi que se retire no clube 'culé', depois de o futebolista argentino ter comunicado hoje a intenção de rescindir unilateralmente o contrato que o liga aos catalães até junho de 2021.

Fontes do clube catalão explicaram à agência noticiosa EFE que foi proposto a Messi que lidere "com forças e ambições renovadas" o novo projeto desportivo "como sempre o fez" e que termine a sua carreira ao serviço do clube 'blaugrana'.

Os advogados do internacional argentino enviaram um fax ao FC Barcelona, no qual informam que o jogador pretende deixar a Catalunha já neste verão, ao abrigo de uma cláusula que consta do seu contrato e que expirou em 10 de junho, de acordo com as informações recolhidas pela EFE e AFP.

A imprensa espanhola revela que o contrato de Messi inclui uma cláusula que lhe permite rescindir unilateralmente o contrato no final de cada temporada, embora com um prazo definido para o fazer.

Neste caso, o FC Barcelona alega que o prazo expirou em 10 de junho, pelo que considera que o contrato do avançado, de 33 anos e que tem uma cláusula de rescisão de 700 milhões de euros, é válido até 30 de junho de 2021.