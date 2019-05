Barcelona tem 17 milhões por ano para Griezmann

Antoine Griezmann vai deixar o At. Madrid no final da época. O avançado terá aceitado a oferta do Barcelona que, segundo o jornal ‘L’Équipe’, chega aos 17 milhões de euros limpos por temporada, num contrato válido por cinco anos.Já os rojiblancos devem receber 120 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão do internacional francês.Na hora da despedida, o jogador de 28 anos partilhou um vídeo em que explica a decisão tomada."Quero dizer que tomei a decisão de ir embora, de ver outras coisas e ter outros desafios. Custou-me escolher este caminho, mas sinto que é o que preciso", disse Griezmann.O avançado esclareceu que fez o vídeo para agradecer aos adeptos, já depois de ter falado com o treinador, o presidente e a administração do clube.A despedida de Griezmann surgiu depois do At. Madrid ter confirmado nas redes sociais que o jogador quis abandonar a equipa. O clube não se alongou muito na conta oficial do Twitter. "Griezmann comunicou ao clube que não irá continuar na próxima temporada", escreveram os colchoneros.O presidente do At. Madrid, Enrique Cerezo, não escondeu a desilusão pela saída do jogador. "Foi uma surpresa e uma desilusão. O Antoine Griezmann tinha tudo para ter um grande futuro no At. de Madrid, com títulos e campeonatos", disse em entrevista à FOX Sports.