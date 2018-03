Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bas Dost apto para atacar Chaves

Holandês está a cem por cento e vai ser titular com os flavienses na segunda-feira.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Bas Dost está recuperado e vai ser titular frente ao D. Chaves na próxima segunda-feira, apurou o Correio da Manhã.

O avançado holandês está apto após a lesão na coxa direita, contraída frente ao Astana no jogo da segunda mão (3-3).



Uma boa notícia para Jorge Jesus, que já pode contar com o melhor goleador da equipa na difícil deslocação a Chaves.

O holandês falhou a partida com o Plzen (triunfo leonino por 2-0), da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, mais por precaução. Jorge Jesus não quis arriscar uma recaída que obrigasse a uma paragem maior.



No entanto, apesar da boa resposta dada por Montero, autor dos dois golos frente ao Plzen, Bas Dost vai assumir o seu lugar de ponta de lança da equipa.



O holandês é peça preponderante da equipa leonina, somando 20 golos em 21 jogos da Liga. Só esta temporada soma 27 golos em 36 jogos em todas as competições.



Jorge Jesus já estava obrigado a mexer na equipa em Chaves. É que Acuña e Bruno Fernandes vão cumprir castigo, depois de terem completado uma série de cinco amarelos.



Outra boa notícia para Jorge Jesus é a recuperação de André Pinto, defesa-central que estava a contas com uma lesão na zona da virilha. É que perante o castigo de Coates e William Carvalho para o jogo da segunda mão com o Plzen, na quinta-feira, na República Checa, Jorge Jesus não terá de fazer adaptações no eixo da defesa, pois os leões só têm três defesas-centrais no plantel principal.



E num jogo em que se espera uma avalanche ofensiva do Plzen, é importante que os leões mantenham a solidez defensiva, apesar da vantagem de dois golos.



Fábio Coentrão quer acabar no Sporting

Fábio Coentrão admitiu em entrevista ao jornal ‘Marca’ o desejo de acabar a carreira no Sporting.



O lateral-esquerdo, que está emprestado pelo Real Madrid, congratulou-se por ter voltado a trabalhar com Jesus e diz que do Real só fala com CR7.