Bas Dost cumpre treino condicionado no Sporting e Mathieu tratamento

Por Lusa | 13:29

O avançado holandês Bas Dost treina de forma condicionada e sem condições para competir, anunciou o Sporting, que este sábado recebe o Feirense em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol.



De acordo com o boletim clínico divulgado pelos 'leões', o defesa central Mathieu, que tal como Bas Dost ficou fora dos convocados para o jogo de este sábado, está a recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda.



Igualmente ausentes dos eleitos do treinador José Peseiro estão o médio brasileiro Wendel, devido a uma tendinite no joelho direito, e o guarda-redes italiano Viviano, agora a contas com uma inflamação no joelho esquerdo, depois de ter sofrido uma entorse na cervical.



Sporting e Feirense, terceiro e quarto classificados com sete pontos, defrontam-se este sábado, a partir das 21h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.