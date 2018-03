Jogo com o FC Porto está marcado para sexta-feira.

21:07

O ponta-de-lança holandês tem um problema muscular na coxa direita, contraído com o Astana.





Das Dost deverá estar fora do clássico com o FC Porto, uma vez que não viajou com a equipa para o Porto, avança o jornal Record Recorde-se que Sporting e FC Porto jogam, esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, num jogo que pode ser decisivo para o campeonato.