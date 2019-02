Bas Dost preferiu olhar para o chão em vez de tentar marcar o golo da vitória do Sporting

Avançado holandês é o segundo melhor marcador da liga.

10:10

O avançado holandês do Sporting, Bas Dost, teve esta segunda-feira uma exibição para esquecer frente ao Marítimo, na Madeira.



O lance mais caricato aconteceu mesmo ao minuto 91', o resultado estava em 0-0, os leões precisavam do golo para garantir a vitória mas Bas Dost preferiu olhar para o chão em vez de tentar a dividida com o guarda-redes do Marítimo.



Embora a influência de Bas Dost tenha vindo a diminuir nos últimos jogos, o avançado holandês leva 14 golos no campeonato (oito de penálti), é o segundo melhor marcador da liga.