Bas Dost recupera para a Liga Europa

Avançado holandês está fora dos relvados desde 18 de agosto.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Recuperar Bas Dost para o jogo de quinta-feira com o Qarabag, referente à Liga Europa, é prioridade máxima do Sporting.



O avançado holandês ainda está a contas com a lesão na coxa direita e no treino de ontem voltou a fazer tratamento. Por ainda não estar apto, o jogador deve ficar de fora do encontro de amanhã com o Marítimo para a Taça da Liga. No entanto, os responsáveis do departamento médico do clube de Alvalade estão a fazer de tudo para que Bas Dost vá a jogo na primeira partida dos leões na Liga Europa.



O holandês falhou os jogos com o Benfica (1-1) e Feirense (1-0) para o campeonato, depois de ter saído ao intervalo do jogo com o V. Setúbal a 18 de agosto. Sem o avançado referência, os golos ficaram à responsabilidade dos extremos: Nani na Luz e Jovane Cabral com os fogaceiros.



Agora frente ao Marítimo, e ainda sem Bas Dost, José Peseiro deve apostar em Fredy Montero, podendo também promover a estreia do reforço Diaby. Para o duelo com os madeirenses, Nani também deve ser baixa. O extremo continua com uma mialgia de esforço e no treino de ontem fez tratamento.



PORMENORES

Argentinos de regresso

Battaglia e Acuña já treinaram com o plantel do Sporting, ontem em Alcochete. Os dois jogadores estiveram ao serviço da seleção da Argentina.



Antevisão de Peseiro

José Peseiro, treinador do Sporting, faz hoje a antevisão do jogo da Taça da Liga com o Marítimo, às 15h00. As duas equipas defrontam-se amanhã em Alvalade (20h00).