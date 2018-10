Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bas Dost só regressa aos relvados em novembro

Avançado do Sporting fora do jogo com o Arsenal e longe do Boavista.

Por João Pedro Óca | 09:26

A data de regresso de Bas Dost aos relvados continua a ser imprevisível e, ao que CM apurou, o holandês dificilmente voltará a jogar este mês. Quer isto dizer que o avançado deverá mesmo falhar os próximos três jogos dos leões, diante do Loures (dia 20), para a Taça, com o Arsenal (25, Liga Europa) e com o Boavista (28, Liga).



De acordo com informações recolhidas junto de fonte próxima de Bas Dost, a recuperação prossegue longe do relvado, pelo que é prematuro apontar uma data de regresso à competição.



A avaliar pelo cenário atual, só em novembro é que o holandês deverá estar, de novo, às ordens de José Peseiro.



A paragem está a gerar preocupação em Dost que, sabe o CM, já consultou um especialista na Alemanha para recolher mais dados sobre a lesão muscular na coxa direita que o afeta desde o duelo com o V. Setúbal que se realizou há quase dois meses.