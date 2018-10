Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bas dost só volta aos relvados em jogo com Boavista

Peseiro não arrisca e avançado só volta no jogo da Liga.

Por Mário Figueiredo | 13:08

Bas Dost só regressa aos relvados no jogo com o Boavista, a contar para a Liga, pois José Peseiro não quer arriscar uma nova lesão no avançado holandês, apurou o Correio da Manhã.



O goleador da equipa continua a recuperar da lesão muscular que o afastou dos relvados e deve iniciar esta segunda-feira mesmo uma nova fase da recuperação com a integração progressiva nos treinos da equipa.



Segundo o CM apurou, o jogador holandês não esconde a vontade de regressar o mais rapidamente possível para ajudar a equipa, mas José Peseiro não quer correr riscos com uma recaída do jogador.



Assim, não vai fazer parte das opções do jogo com o Loures, no sábado, para a Taça de Portugal. Falha também a partida com o Arsenal da Liga Europa e já deverá ser convocado para a partida com o Boavista, em Alvalade, para o campeonato. Nesse jogo é até possível que comece a partida no banco, mas terá sempre alguns minutos de jogo. Ausências também confirmadas nos próximos dois jogos são as do defesa-central francês Mathieu e do extremo brasileiro Raphinha.