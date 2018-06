Bas Dost também rescinde com o Sporting

William Carvalho, Gelson e Bruno Fernandes terminaram esta segunda-feira o vínculo com o clube.

21:21

William, Gelson e Bruno Fernandes rescindem

William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes já avançaram com o pedido de rescisão do Sporting. As cartas de rescisão já seguiram para a FPF, Liga de Clubes e Sindicato. O clube já comunicou as rescisões à CMVM.



Os jogadores estão "felizes e aliviados por se terem visto livres de um pesadelo chamado Bruno de Carvalho", apurou a CMTV em Moscovo. Uma fonte próxima de um dos atletas que hoje rescindiu com os leões garantiu ainda que este retirará a carta caso o presidente do clube saia já do Sporting.



A CMTV sabe também que até ao início do campeonato do Mundo poderá haver mais novidades em relação a rescisões. Battaglia e Coates são alguns dos futebolistas que se poderão seguir na lista.



Com os pedidos de Bas Dost, William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes, sobe para seis o número de futebolistas dos leões que deixam o clube de forma unilateral, depois de Rui Patrício e Daniel Podence.



