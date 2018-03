Bas Dost volta ao Sporting contra o Chaves, Piccini continua de fora

Jesus quer vitória, apesar da ausência de Acuña e Bruno Fernandes, que estão lesionados.

Por Lusa | 15:41

Bas Dost vai viajar para Chaves com o Sporting para o jogo de segunda-feira, garantiu este domingo Jorge Jesus.

"Bas Dost estará convocado para Chaves, Piccini ainda não. Bas dost está clinicamente em condições de ser convocado, fisicamente não estará a 100%, mas se nunca jogar não nunca estará", afirmou este domingo Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão do jogo da 26.ª jornada da Liga NOS, segunda-feira, às 19 horas.



O técnico leonino está confiante de que o Sporting vai conseguir uma vitória em Chaves, mas não acredita que vá ser um jogo fácil. Na primeira volta os leões golearam os flavienses, em Alvalade, um defecho que o treinador não acredita que vá repetir-se.



"Uma vitória é muito importante para conseguirmos atingir o que andamos à procura. Está tudo em aberto, o Sporting vive de vitórias, as vitórias é que nos dão confiança. Amanhã será um jogo difícil, o Chaves é uma equipa bem trabalhada, que tem ideias de jogo. Jogar em Chaves não é fácil mas o Sporting, dentro do que têm sido os outros jogos, tem de arranjar soluções para sair de lá com uma vitória", começou por dizer o treinador.