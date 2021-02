"Basta de ladrões": Tarja colocada junto ao Centro de Treinos de Árbitros, na Maia após jogo 'quente' entre Sp. Braga e FC Porto

Uma lona com a frase "Basta de ladrões" foi colocada, ao final desta tarde, junto ao Centro de Treinos de Árbitros, na Maia.A colocação da tarja, feita por desconhecidos, aconteceu logo após a demonstração de insatisfação do presidente do FC Porto, Pinto da Costa, no final da partida da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, ontem, entre o Sp. Braga e os dragões e que terminou empatado a um golo.Luís Godinho, árbitro deste jogo, foi alvo de duras críticas dos portistas. O juiz da AF Évora revelou que está a ser ameaçado de morte, assim como a sua família