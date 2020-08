Battaglia anuncia adeus ao Sporting: "Nunca soltei a mão a este grande clube"

Rodrigo Battaglia anunciou o adeus ao Sporting. Sem revelar o seu destino, o médio argentino publicou no Facebook uma mensagem de despedida com muitos agradecimentos aos sportinguistas, recordando com carinho a passagem por Alvalade, que termina ao fim de três anos."Obrigado a todos os Sportinguistas por estes três anos cheios de intensidade! Tive a oportunidade de ganhar títulos, jogar a Champions e chegar à minha Seleção. De levar a braçadeira de capitão. Passei momentos muito bons e cheios de felicidade. Também passámos momentos piores e de muita tristeza", recordou Battaglia.Recorde-se que 'Batta' esteve, nos últimos dias, muito próximo do Alavés. No entanto,e o jogador voltou a Alcochete. Agora, a saída é mesmo um facto."Obrigado a todos os Sportinguistas por estes três anos cheios de intensidade! Tive a oportunidade de ganhar títulos, jogar a Champions e chegar à minha Seleção. De levar a braçadeira de capitão. Passei momentos muito bons e cheios de felicidade. Também passámos momentos piores e de muita tristeza. Mas nunca soltei a mão a este grande clube, sempre o defendi com minha vida e alma em cada bola! Não posso deixar de agradecer a Portugal e a todo o povo português pela amabilidade durante estes seis anos e meio, um país fantástico! OBRIGADO "