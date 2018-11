Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bayern Munique empata em casa com o Dusseldorf e continua em queda na Alemanha

Alemães recebem já na próxima terça-feira o Benfica em jogo do Grupo E da Liga dos Campeões.

20:17

O Bayern Munique empatou este sábado 3-3 com o Fortuna Dusseldorf, penúltimo classificado da liga alemã de futebol, num jogo em que o 'hat trick' do belga Lukebakio, selado aos 90+3 minutos, causou surpresa em casa dos bávaros.



Com Renato Sanches a titular - saiu aos 80 minutos para dar lugar ao brasileiro Rafinha -, o Bayern Munique entrou forte e cedo se colocou em vantagem, por intermédio do defesa Niklas Sule (17 minutos), tendo Thomas Muller aumentado a vantagem pouco depois (20 minutos).



O Dusseldorf reagiu e Dodi Lukebakio começou a escrever a sua tarde de sonho aos 44 minutos, reduzindo para 2-1. Muller voltou a 'abanar as redes' aos 58 minutos e a dar dois golos de vantagem ao conjunto de Munique, mas mais dois tentos de Lukebakio (aos 77 e aos 90+3 minutos) fixaram o resultado final em 3-3.



O Bayern Munique, que recebe já na próxima terça-feira o Benfica em jogo do Grupo E da Liga dos Campeões, continua a desiludir na Bundesliga e ocupa atualmente o quinto lugar (21 pontos), cada vez mais longe do Borussia Dortmund, que voltou a vencer (o terceiro triunfo consecutivo para o campeonato) e segue seguro na liderança, com 30 pontos.



A vítima foi o Mainz que, mesmo tendo feito 'transpirar' o conjunto de Dortmund, acabou por ser derrotado em casa por 2-1.



Os golos só surgiram na segunda parte, primeiro pelo espanhol Paco Alcácer, que colocou o Dortmund em vantagem, aos 66 minutos, mas apenas quatro minutos depois o sueco Robin Quaison empatou para a turma da casa. O encontro ficou resolvido aos 76 minutos, com um grande remate de fora da área do defesa polaco Lukasz Piszczek.



O Schalke 04, que se desloca ao Estádio do Dragão na quarta-feira, para a quinta partida do Grupo D da Liga dos Campeões, recebeu e venceu o Nuremberga por 5-2, mantendo-se na décima quarta posição da liga alemã, apenas dois lugares acima dos postos da despromoção.



O avançado Steven Skrzybski foi o marcador de serviço, ao apontar dois golos, aos 26 e 84 minutos, tendo os restantes tentos do Schalke sido marcados por Amine Harit, aos 32, Guido Burgstaller, aos 70, e Bastian Oczipka, aos 90+3.



Quem continua na senda dos bons resultados é o Eintracht Frankfurt, segundo classificado da prova, que se deslocou ao terreno do Augsburgo e venceu por 3-1.



Desta vez, o avançado sérvio Luka Jovic - emprestado pelo Benfica à formação de Frankfurt - não 'faturou', mas esteve na assistência para o segundo golo da equipa, concretizado pelo croata Ante Rebic, aos 68 minutos.



Destacou-se ainda o empate a três bolas entre o Hertha Berlim e o Hoffenheim e a vitória do Wolfsburgo na receção ao Leipzig, que contou com o internacional português Bruma durante os noventa minutos, por um golo sem resposta.