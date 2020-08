Bayern Munique espreita sexta Liga dos Campeões

O Bayern Munique confirmou esta quarta-feira todo o favoritismo diante do Lyon no Estádio José Alvalade (3-0) e vai tentar, no domingo, diante do PSG, conseguir a sexta Liga dos Campeões do seu historial.

A equipa francesa começou bem e por duas vezes quase surpreendeu Manuel Neuer. Na primeira, o isolado Depay atirou ao lado. Depois, Ekambi acertou em cheio no poste quando tinha tudo para fazer o golo do Lyon.

Na jogada seguinte, o golaço de Gnabry (o melhor em campo). Um remate portentoso de pé esquerdo que deixou sem reação o guarda-redes português Anthony Lopes.



O Bayern não tirou o pé do acelerador e voltou a marcar de novo por Gnabry (33’), agora num golo de oportunidade. Perto dos 90’ o goleador da prova (15 golos), Lewandowski, fechou as contas.



A lei do mais forte prevaleceu e os bávaros vão disputar no Estádio da Luz, domingo, a sua 11ª final da Champions.