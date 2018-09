Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bazoer e Jorge em estreia no FC Porto

Dupla deve jogar frente ao Desportivo de Chaves para a Taça da Liga.

Por Filipe António Ferreira | 02:10

O próximo jogo do FC Porto, no dia 14 com o Desportivo de Chaves, para a Taça da Liga, poderá marcar as estreias dos reforços Jorge e Bazoer.



Sérgio Conceição tem trabalhado com um plantel a meio gás, devido aos trabalhos das seleções e dos muitos lesionados, mas terá em mente colocar em campo o brasileiro ex-Mónaco e o holandês ex-Wolfsburgo. Os dois têm trabalhado sem qualquer limitações e o técnico quer ver, o quanto antes, os jogadores em competição. Sendo a Taça da Liga um objetivo, mas ainda assim aquele que menos interesse provoca entre os dragões, o técnico deve apostar num onze com muitas alterações.



O central brasileiro Militão que se estreou, com bons indicadores, no último jogo com o Moreirense, tem lugar praticamente certo, assim como Danilo Pereira. O médio, que regressou aos relvados na última jornada após quatro meses de paragem devido a lesão, vai ser titular. Danilo é visto pela estrutura como o principal ‘reforço’ dos dragões esta temporada.



O plantel do FC Porto realizou, ontem, mais uma sessão de trabalho com muitas ausências.



Entre jogadores presentes nas respetivas seleções e lesionados, foram 13 os ausentes: Sérgio Oliveira (Portugal), Bruno Costa e Diogo Leite (Portugal sub-21), Felipe e Éder Militão (Brasil), Brahimi (Argélia), Marega (Mali), Chidozie (Nigéria) e Aboubakar (Camarões), enquanto no boletim clínico estão os nomes de Mbemba (tratamento e ginásio), Soares (tratamento e ginásio), André Pereira (tratamento e ginásio) e Diogo Costa (ginásio).