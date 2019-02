Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebés de Lage ganham na Turquia

Rúben Dias, Ferro, Yuri, Florentino, Gedson e João Félix foram apostas do técnico Bruno Lage para o duelo com o Galatasaray.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O Benfica, com seis jogadores formados no Seixal, foi à Turquia vencer o Galatasaray em jogo da 1ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O resultado que abre as portas da próxima fase à equipa de Bruno Lage, que se estreou nas competições europeias.



As ausências de Pizzi, Grimaldo e Jonas por opção já anteviam mudanças. Surpresa das surpresas acabou por ser a entrada de Florentino para trinco e Corchia para o lugar de André Almeida. O menino do Seixal fez exibição de encher o olho e não se atemorizou com o ruidoso ambiente turco.



O jogo começou com o Benfica na habitual pressão alta e a jogar no erro do adversário até cerca dos 20 minutos. Os turcos superaram a apatia inicial para colocar perigo à defesa das águias que ainda assim iam dando conta do recado.



Aos 19 minutos, o francês Corchia foi decisivo num desvio importante a remate de Onyekuro que levava selo de golo

Na área do ‘Gala’, Seferovic e João Félix iam apertando os fracos defesas-centrais que sempre que podiam complicavam aquilo que parecia fácil. Yuri Ribeiro (26’) cruzou da esquerda com Marcão a cortar com o braço, no entendimento do árbitro. Salvio chamado à conversão da grande penalidade não falhou. Vantagem justa das águias no inferno turco.



Até ao descanso o jogo foi repartido, mas sempre com o ascendente português.



Após o intervalo uma contrariedade para o Benfica, que até acabou por equilibrar o conjunto português. Salvio lesionou-se e foi substituído por Gabriel.



A equipa de Bruno Lage dominava como queria mas, num lance em que Gedson não pressionou e Yuri foi surpreendido, o Galatasaray chegou ao empate pelo gigante Luyindama.



O Benfica não acusou o golo. Com o bloco sempre subido, os encarnados passaram a jogar mais no meio-campo contrário. João Félix e Seferovic assustaram Muslera, antes do suíço fazer o seu 17º golo da temporada. Rúben Dias fez uma abertura longa para avançado helvético que aguentou a carga e disparou para o justíssimo 2-1.



Sem argumentos e, acima de tudo, sem qualidade, o Galatasaray arrastava-se em campo. Só por uma vez e sempre pelo jogo aéreo (um dos calcanhares de aquiles do Benfica) é que conseguiu importunar Odysseas (perto dos 90’ o grego fez um voo vistoso).



Os jovens do Seixal mostraram-se com nota positiva na Europa e calaram o inferno turco. Segue-se o Desp. Aves.



Lage assume riscos nas alterações

"Fiz aquilo que senti [mudanças], do que tenho visto nos treinos, do nosso dia a dia, da gestão de um plantel. Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são carregados de jogos. Se as coisas corressem mal era um risco, mas acertámos. É um jogo, estratégia. Se tivesse corrido tudo mal, não mudava nada", disse Bruno Lage no final do encontro garantindo que os menos utilizados vão continuar a ter oportunidades.



Sobre a lesão de Salvio, o técnico das águias não quis alongar-se mas reconheceu que foi "inesperada".



"Nesta equipa não há mais novos ou mais velhos"

"Nesta equipa não há mais novos ou mais velhos. Há jogadores com capacidade e ponto final. Hoje jogaram elementos que não tinham jogado tanto e deram resposta", disse esta quinta-feira Rúben Dias, que foi pela primeira vez capitão: "Senti-me feliz por usar a braçadeira, mais responsabilidade, mas missão é a mesma, de ajudar a equipa. Todas as vitórias são especiais, seja com quem for. Trabalhar sobre vitórias dá outro alento. Estamos contentes."