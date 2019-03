Beckham em choque ao ver estátua que o LA Galaxy preparou em sua homenagem

Antigo craque inglês ficou escandalizado com o mau trabalho do escultor.

O antigo jogador da seleção inglesa, David Beckham, ficou em choque ao ver uma estátua que o clube norte-americano LA Galaxy, que representou durante os últimos anos de carreira, preparou para o homenagear.Beckham ficou escandalizado com o mau trabalho do escultor. Mas na realidade tudo não passou de uma partida ao antigo craque.O jogador foi "vítima" de uma brincadeira preparada com a ajuda de James Corden, apresentador do programa Late Late Show.