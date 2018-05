Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Beijo apaixonado do fiscal de linha no Benfica-Moreirense

Momento romântico aconteceu no final da partida na Luz.

01:15

Um dos árbitros assistentes do Benfica-Moreirense (1-0) de domingo protagonizou um momento insólito no final do jogo. Enquanto as equipas comemoravam com os adeptos - o Benfica o acesso à Champions, e o Moreirense a permanência -, Pedro Felisberto foi à bancada dar um beijo apaixonado à mulher, águia de coração.



Recorde-se que foi do seu lado que ocorreu um dos lances mais polémicos do jogo: Luisão travou um adversário que seguia isolado para a baliza. Foi falta, mas, para alguns especialistas, ficou um vermelho por mostrar.