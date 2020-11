O Belenenses SAD garantiu este sábado o empate (1-1) com o Farense, no Jamor, na última jogada do desafio através de Bruno Ramires.





A equipa algarvia entrou melhor e nos primeiros cinco minutos teve oportunidade para inaugurar o marcador, mas não aproveitou. O Belenenses SAD defendia com critério e atacava pela certa. Só no fim do primeiro tempo rematou por duas vezes com perigo para boas defesa de Defendi. No segundo tempo, a toada manteve-se e só se alterou com a entrada de Hugo Seco no Farense. Este avançado ‘cavou’ duas grandes penalidades em dez minutos ao ser derrubado por Rúben Lima e Varela. A primeira foi convertida por Ryan Gauld, aos 69’; Lucca atirou à barra e falhou.