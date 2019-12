Belenenses SAD-FC Porto: Polícia já tem imagens do túnel e Liga vai tê-las também

Sérgio Conceição terá alegadamente agredido a soco Pedro Ribeiro, treinador da Belenenses SAD, no intervalo do jogo entre Belenenses e FC Porto, no Jamor. Segundos estes relatos, a confusão terá acontecido no túnel de acesso ao relvado do Estádio Nacional.

A CMTV sabe que os dois treinadores foram identificados pela PSP na sequência desse incidente, que aconteceu logo depois do apito para o intervalo.

Esta terça-feira, a Belenenses SAD informou, através de comunicado, que a polícia já tem imagens das instalações do Estádio de Honra do Jamor no intervalo do jogo entre a Belenenses SAD e o FC Porto SAD."A Belenenses SAD informa que, na semana passada, a PSP pediu e obteve os registos das imagens das instalações do Estádio de Honra do Jamor no intervalo do jogo entre a Belenenses SAD e o FC Porto SAD.Hoje, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) solicitou à Belenenses SAD esses mesmos registos, e este pedido foi já reencaminhado para o Centro Nacional Desportivo do Jamor, a entidade que os efetua e conserva.A Belenenses SAD, assim que receber as imagens solicitadas, de imediato procederá ao seu envio para a LPFP.A Belenenses SAD disputa a principal competição profissional do futebol português e considera que é padrão de conduta exigível a uma equipa profissional de futebol confiar às instâncias desportivas competentes o apuramento de factos e a determinação dos seus efeitos".