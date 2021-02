O Belenenses SAD saiu vitorioso da ‘batalha naval’ diante do Nacional e colou-se aos insulares na tabela classificativa. Num relvado ontem estreado após intervenção técnica, mas completamente encharcado e quase impraticável, os azuis venceram os madeirenses por 2-1.









Debaixo de impiedosa chuva, o Nacional foi a primeira equipa a ameaçar as redes adversárias. Só que o chapéu bem executado por Brayan Riascos acabou por ser anulado por fora de jogo. Na resposta, o Belenenses SAD chegou à vantagem. Tomás Ribeiro, à vontade no coração da área, aproveitou um canto e a passividade da defensiva insular para finalizar de pé esquerdo.

Numa primeira parte de muita luta face às condições adversas do relvado, o Nacional ainda conseguiria restabelecer o empate antes do descanso. Gorré foi servido no lado esquerdo e na cara do guarda-redes, junto ao vértice da pequena área, não desperdiçou.





Após o intervalo, um castigo máximo após indicação do VAR, penalizando uma carga de Rochez sobre Cafu, permitiria a Miguel Cardoso colocar o Belenenses SAD de novo em vantagem. Na parte final do jogo, um punhado de boas defesas do guarda-redes Kritciuk permitiram a Petit festejar o seu 250º jogo como treinador com a conquista dos três pontos.