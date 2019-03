Belenenses SAD vai à Luz sem símbolos. Clube diz que nem o nome pode ser utilizado

Visitantes não poderão utilizar os símbolos alusivos ao clube "Os Belenenses".

11:40

O Benfica recebe o Belenenses SAD esta segunda-feira, em jogo da 25ª jornada da I Liga. Mas os visitantes não irão utilizar os símbolos alusivos ao clube do Restelo.



O presidente do Belenenses clube diz mesmo que a SAD está impedida judicialmente de usar a designação Belenenses.

Na passada quinta-feira, 7 de março, o clube do Restelo anunciou em comunicado ter sido notificado do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que mantém a sentença proferida em outubro do ano passado pelo Tribunal da Propriedade Intelectual de proibição de utilização da marca e símbolos do clube por parte da SAD e que tinha sido alvo de recurso pela sociedade anónima desportiva presidida por Rui Pedro Soares.