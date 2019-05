Belenenses triunfa na despedida do Nacional

O Belenenses quebrou esta quinta-feira um jejum de nove jogos sem vencer na Liga de futebol ao triunfar em casa diante do despromovido Nacional, por 3-0, em encontro da 34ª e última jornada.Os azuis marcaram por Kikas, Cleylton, e André Santos colocando, de forma provisória, a equipa no sétimo posto da classificação, com 43 pontos.O Belenenses vai agora aguardar pelos resultados de Santa Clara, Rio Ave e Boavista nos respetivos jogos.No final do jogo, Costinha, técnico dos insulares, confirmou que depois da descida da equipa não vai permanecer no comando técnico dos alvinegros."Não vou oferecer-me a nenhum clube, mas é óbvio que quero trabalhar. Onde? Não posso especular", disse.