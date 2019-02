Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Belenenses volta a jogar no Estádio Nacional

Estádio do Jamor, foi interditado em 14 de fevereiro, devido ao mau estado do relvado.

15:27

O Belenenses vai voltar a jogar no Estádio Nacional, no Jamor, anunciou esta quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), depois de uma vistoria ao recinto, que concluiu que o relvado "já reúne as condições para ser utilizado".



Em comunicado, a LPFP refere que a vistoria permitiu concluir que "o relvado já reúne as condições para ser utilizado no jogo a disputar entre as equipas das sociedades desportivas do Belenenses e do Feirense", referente à 24.ª jornada, no domingo, com início às 15h00.



O Estádio Nacional, no Jamor, foi interditado em 14 de fevereiro, devido ao mau estado do relvado, após uma vistoria da Liga de clubes que tinha sido pedida pelo Belenenses.



Na sequência da proibição de utilização do recinto, o Belenenses disputou dois jogos no Estádio do Bonfim, em Setúbal, frente ao Moreirense e Marítimo (derrotas por 1-0, em ambos os jogos), relativos às 20.ª e 22.ª jornadas da liga, respetivamente.