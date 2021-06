Sem ter de se aplicar a fundo, a Bélgica justificou a condição de favorita (é a líder do ranking FIFA) e derrotou a Finlândia (2-0, golos de Hradecky na própria baliza e Lukaku), assegurando com alguma tranquilidade o primeiro lugar no Grupo B, com o pleno de vitórias na primeira fase.



Os belgas ficam a aguardar quem será o parceiro nos oitavos de final. Também à espera está a Finlândia, mas para saber se entra no lote dos quatro melhores terceiros lugares.

