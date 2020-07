Um grupo de adeptos do Benfica planeia receber Jorge Jesus no aeroporto Humberto Delgado, quando o técnico regressar a Lisboa, o que deve acontecer durante este fim de semana.divulgou as imagens de uma tarja que este grupo de apoiantes encarnados quer mostrar a Jorge Jesus quando o treinador aterrar em Lisboa."Bem-vindo a casa! 6 milhões à tua espera", lê-se na faixa.